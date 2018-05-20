В Пензе поисковики помогли найти могилу летчика Якова Михина (видео)

Он совершил первый и единственный авиационный таран во время советско-финской войны. И повторил свой подвиг во время Великой Отечественной в небе над Псковской областью. Долгое время местоположение его могилы оставалось для его родных неизвестным.

Пробираясь через запутанный лабиринт могил, теперь они точно знают, куда идти. Указать место захоронения советского летчика-истребителя Якова Филипповича Михина поисковикам не мог никто. Подробной схемы Митрофеневского кладбища не существует.

«Поиск-вездеход» несколько месяцев прочесывал участок за участком. И вот оно — последнее пристанище воина. На надгробии — короткая характеристика- полковник, звезда как обозначение подвигов, имя, фамилия, отчество и фотография, на которой изображен настоящий герой. Таким его запомнил племянник Николай Куранов. Именно он попросил узнать, где похоронен Яков Михин. В семье, которая живет на малой родине летчика, в Астрахани, его могила долгие годы считалась затерянной.

«Сообщила одна из родственниц, которая знала его судьбу, что у нас Яков Филиппович совершил двойной таран. Я не очень этому поверил. Потому что как если рыбак — обязательно поймал крупную рыбу, если фронтовик — обязательно геройские подвиги совершил, тем более двойной таран. Я услышал об этом, но вместе с тем я услышал, что его могила затеряна, он похоронен в Пензе, но найти могилу никто не может. И тогда она попросила меня, чтобы я этим делом занялся. Этой женщине за 90 лет», — рассказал Николай Куранов, племянник Якова Михина.

Яков Михин родился в многодетной семье. Он был одним из девяти детей. Пятеро из них позднее стали летчиками. Но его судьба оказалась уникальной. О полковнике Якове Михине пишут историки и энциклопедии. А если запросить в «Википедии» термин «таран», то в статье мы находим его имя.

Яков Михин совершил единственный таран в Советско-финской войне. Это был первый таран в его жизни. Позднее летчику придется повторить подвиг в Великую Отечественную — в так называемом Демянском котле. Раньше за такое давали звание Героя Советского Союза, но эта награда его обошла.

«Человек награжден дважды Орденом Красного Знамени. У него — пять Орденов Красной Звезды. Вы только подумайте пять! Второй и последний он совершил в 1943 году и катапультировался в Псковской области. Получил сильные ранения, год лежал в госпитале, а с 1944 по 1945 год он транспортировал американские самолеты и перегонял на территорию Советского Союза. Перегнал 82 самолета», — рассказала Лариса Казакова, председатель регионального совета РО ООД «Поисковое движение России» в Пензенской области.

Он сумел вернуться с войны. Но с родными пришлось расстаться. Из Астрахани в Пензу Яков Михин переехал по рекомендации врачей вместе с двумя дочерьми. Достоверно известно, что одна из них умерла. Судьба второй родственникам и поисковикам не ясна. Сейчас они разыскивают потомков Якова Михина и всех, кто близко знал летчика здесь, в Пензе.

В знак духовного возвращения на малую родину горсть земли с могилы летчика перенесут к месту захоронения его родителей в Астрахань, сообщает «Экспресс». Видео предоставлено телеканалом.