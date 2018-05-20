В Пензе стартовал фестиваль Jazz May-2018
Андрей Кузьмин: Есть проблемы в детском хоккее — отсюда и результат сборной
Состязания по мотокроссу в «Сурских зорях». РАСПИСАНИЕ ЗАЕЗДОВ
Полная программа фестиваля Jazz May
Вам будет интересно
Наши новости
Заместитель полпреда наградил победителей «Туриады»
Алексей Айги привез в Пензу уникальную программу
Фестивальную программу «Джаз Мая» открыл «Экспресс-Бэнд»
Губернатор вручил победителю «Учителя года» приз в 100000 рублей
Иван Белозерцев: Развитие государства невозможно без образования
«Ночь музеев» в Пензе. Полная программа
Пензенские школьники написали пробный ЕГЭ по обществознанию
На базе пензенского колледжа создадут центр по обучению инвалидов
В Пензе за звание «Учитель года» борются 10 педагогов
В Пензе акция «Ночь музеев» начнется с флешмоба

Журналист С. Ольховская: Выступление Алексея Айги на Jazz May незабываемо

20 мая в 09:44 220 просмотров
(6+) скрипача Алексея Айги и его ансамбля 4`33.

" data-title="Журналист С. Ольховская: Выступление Алексея Айги на Jazz May незабываемо — Пенза-пресс, рунет за день">

Журналист Светлана Ольховская поделилась впечатлениями от выступления на пензенском фестивале Jazz May (6+) скрипача Алексея Айги и его ансамбля 4`33.

Традиционный фестиваль джазовой культуры открылся в Пензе. Уже в восьмой раз Jazz May дарит жителям и гостям города море новых знакомств, открытий, впечатлений и, конечно же, джазовой музыки.

Для меня и моего семилетнего сына Jazz May 2018 запомнится фееричным выступлением ансамбля 4,33. Это было волшебно!

В какой-то момент я ощутила, что присутствую на спектакле, где роли играют музыканты и их инструменты. Каждый «актер» гармоничен, цел, самобытен, а вместе они рождали шедевр на сцене.

Здесь было все: любовь, печаль, ненависть, радость, страх, слезы навзрыд и хохот до колик в животе. И каждое чувство — на грани.

До вчерашнего концерта я не знала, что скрипка может так звучать. Но, сразу вспомнился Маяковский:

«Скрипка издергалась, упрашивая,

и вдруг разревелась

так по-детски,

что барабан не выдержал…»

Порой, не выдерживала сама скрипка, точнее, в процессе игры у смычка рвался волос… Оттого игра Алексея Айги захватывала еще больше.

«Вова, а тебе что больше всего понравилось на концерте?» — спрашиваю своего семилетнего сына. Он отвечает не задумываясь: «Как дядя со скрипкой прыгал. Так высоко прыгал! Я думала он музыкант, а он оказался акробат».

Расписание Jazz May — ТУТ.

Фотография: фото Светланы Ольховской

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...