Журналист С. Ольховская: Выступление Алексея Айги на Jazz May незабываемо

Журналист Светлана Ольховская поделилась впечатлениями от выступления на пензенском фестивале Jazz May (6+) скрипача Алексея Айги и его ансамбля 4`33.

Традиционный фестиваль джазовой культуры открылся в Пензе. Уже в восьмой раз Jazz May дарит жителям и гостям города море новых знакомств, открытий, впечатлений и, конечно же, джазовой музыки.

Для меня и моего семилетнего сына Jazz May 2018 запомнится фееричным выступлением ансамбля 4,33. Это было волшебно!

В какой-то момент я ощутила, что присутствую на спектакле, где роли играют музыканты и их инструменты. Каждый «актер» гармоничен, цел, самобытен, а вместе они рождали шедевр на сцене.

Здесь было все: любовь, печаль, ненависть, радость, страх, слезы навзрыд и хохот до колик в животе. И каждое чувство — на грани.

До вчерашнего концерта я не знала, что скрипка может так звучать. Но, сразу вспомнился Маяковский:

«Скрипка издергалась, упрашивая,

и вдруг разревелась

так по-детски,

что барабан не выдержал…»

Порой, не выдерживала сама скрипка, точнее, в процессе игры у смычка рвался волос… Оттого игра Алексея Айги захватывала еще больше.

«Вова, а тебе что больше всего понравилось на концерте?» — спрашиваю своего семилетнего сына. Он отвечает не задумываясь: «Как дядя со скрипкой прыгал. Так высоко прыгал! Я думала он музыкант, а он оказался акробат».

Расписание Jazz May — ТУТ.