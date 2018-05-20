Журналист С. Ольховская: Выступление Алексея Айги на Jazz May незабываемо

Традиционный фестиваль джазовой культуры открылся в Пензе. Уже в восьмой раз Jazz May дарит жителям и гостям города море новых знакомств, открытий, впечатлений и, конечно же, джазовой музыки.
Для меня и моего семилетнего сына Jazz May 2018 запомнится фееричным выступлением ансамбля 4,33. Это было волшебно!
В какой-то момент я ощутила, что присутствую на спектакле, где роли играют музыканты и их инструменты. Каждый «актер» гармоничен, цел, самобытен, а вместе они рождали шедевр на сцене.
Здесь было все: любовь, печаль, ненависть, радость, страх, слезы навзрыд и хохот до колик в животе. И каждое чувство — на грани.
До вчерашнего концерта я не знала, что скрипка может так звучать. Но, сразу вспомнился Маяковский:
«Скрипка издергалась, упрашивая,
и вдруг разревелась
так по-детски,
что барабан не выдержал…»
Порой, не выдерживала сама скрипка, точнее, в процессе игры у смычка рвался волос… Оттого игра Алексея Айги захватывала еще больше.
«Вова, а тебе что больше всего понравилось на концерте?» — спрашиваю своего семилетнего сына. Он отвечает не задумываясь: «Как дядя со скрипкой прыгал. Так высоко прыгал! Я думала он музыкант, а он оказался акробат».
Расписание Jazz May — ТУТ.