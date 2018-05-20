За рубежом будут продвигать бренд «Сделано в Пензенской области»

В регионе для развития экспорта будут продвигать бренд «Сделано в Пензенской области». Об этом сообщается в экспортной стратегии до 2035 года, подписанной губернатором Иваном Белозерцевым.

Для повышения узнаваемости пензенской продукции за рубежом будет создан региональный брендбук с пакетом слоганов, комплексом инфоповодов и мероприятий, используемых для продвижения товаров. Также запланировано каталог товаров «Сделано в Пензенской области». В нем будет полная информация о продукции, получившей право носить этот знак.

«Помимо продвижения регионального бренда, перед правительством стоит задача продвижения среди предприятий единого экспортного бренда Российской Федерации «Сделано в России». Он является коммуникационным инструментом для российских производителей, дающим право использования официального знака «Сделано в России» на любых рекламных материалах, упаковке, веб-сайте в качестве элемента дизайна и фирменного стиля экспортно ориентированных компаний», — отмечается в документе.

Ознакомиться с документом можно здесь.