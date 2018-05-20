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Заместитель полпреда наградил победителей «Туриады»

20 мая в 10:18 224 просмотра
«Туриады», которая проходила в Саратовской области.

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Заместитель полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин принял участие в закрытии «Туриады», которая проходила в Саратовской области.

«Количество мастеров спорта, кандидатов в мастера спорта и спортсменов-разрядников выросло за период реализации проекта более чем в три раза, на четверть увеличилось количество категорийных турпоходов, на треть — число их участников. Главный показатель — это общий рост числа занимающихся спортивным туризмом в округе. Оно выросло с 79 до 91 тысячи человек — на 14%", — отметил, выступая перед ребятами, Игорь Паньшин.

Также участников спортивно-туристского лагеря поздравил губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Вместе с Игорем Паньшиным он наградил победителей «Туриады».

В этом году в «Туриаде» участвуют около 700 человек из всех регионов ПФО. В рамках программы лагеря состоялось первенство Приволжского федерального округа по спортивному туризму.

В завершение мероприятия Игорь Паньшин и Валерий Радаев наградили победителей и призеров «Туриады — 2018».

Спортивно-туристский лагерь «Туриада» организуется с 2013 года по инициативе полпреда Михаила Бабича, сообщает пресс-служба полпреда.

Фотография: http://pfo.gov.ru/press/events/102539/

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