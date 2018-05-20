В Пензе мэр потребовал устранить недочеты на стадионе «Зенит»

В Пензе глава администрации Виктор Кувайцев посетил реконструированный стадион «Зенит», где проходит круглосуточный футбольной матч (трансляция — здесь ).

Он еще раз осмотрел стадион и высказал ряд замечаний директору учреждения Дмитрию Сергееву. Виктор Кувайцев сделал замечание по поводу отсутствия мусорного контейнера возле парковки со стороны проезда Германа Титова.

Также он потребовал наладить систему полива поля с натуральным покрытием, где после 1 июня должен пройти первый матч.

«Кроме того, в ходе визита он обратил внимание на дефекты полотна пешеходных дорожек, которые впоследствии могут перерасти в разрушения. Виктор Кувайцев поручил связаться с подрядной организацией для ликвидации выявленных повреждений покрытия», — сообщает пресс-служба мэрии.