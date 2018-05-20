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В Пензе мэр потребовал устранить недочеты на стадионе «Зенит»

20 мая в 10:34 256 просмотров
«Зенит», где проходит круглосуточный футбольной матч (трансляция — здесь).

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В Пензе глава администрации Виктор Кувайцев посетил реконструированный стадион «Зенит», где проходит круглосуточный футбольной матч (трансляция — здесь).

Он еще раз осмотрел стадион и высказал ряд замечаний директору учреждения Дмитрию Сергееву. Виктор Кувайцев сделал замечание по поводу отсутствия мусорного контейнера возле парковки со стороны проезда Германа Титова.

Также он потребовал наладить систему полива поля с натуральным покрытием, где после 1 июня должен пройти первый матч.

«Кроме того, в ходе визита он обратил внимание на дефекты полотна пешеходных дорожек, которые впоследствии могут перерасти в разрушения. Виктор Кувайцев поручил связаться с подрядной организацией для ликвидации выявленных повреждений покрытия», — сообщает пресс-служба мэрии.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_prazdnik_futbola_udalsya/

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