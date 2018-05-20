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В Пензе волонтеры спасли упавшую в колодец собаку. ВИДЕО

20 мая в 11:25 148 просмотров
, провалившуюся в канализационный колодец. Животное провело в плену две недели. Без помощи активистов дворняге грозила мучительная смерть.

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В Пензе волонтеры спасли собаку, провалившуюся в канализационный колодец. Животное провело в плену две недели. Без помощи активистов дворняге грозила мучительная смерть.

«Две недели назад в канализационный люк упала дворняга. Сначала она беззвучно лежала, боясь пошевелиться, а затем выла так сильно, на сколько хватало сил. Ее услышали местные жители, они попытались помочь. Одна добрая женщина каждый день спускала ей еды. Только спустя две недели один неравнодушный мужчина нашел наш номер и попросил помощи», — сообщают волонтеры центра помощи бездомным животным «Питомец».

По словам местных жителей обращения к экстренным службам за помощью оказались безрезультатными. Хорошо, что нашлись активисты, которые решили рискнуть и спуститься в колодец, чтобы помочь дворняге.

У этой истории счастливый конец. Сейчас собака находится в «Питомце», ей нужен корм и средства на обработку (для желающих помочь информация — тут). Единственное, беспокойство вызывает открытый люк: если его не закрыть, туда могут провалиться дети, играющие во дворе.

Фотография: скриншот https://vk.com/animalspnz_fund58

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