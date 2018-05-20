Кувайцев предложил посеять газонную траву в зоне отдыха у горбольницы

Здесь покрасили раздевалки, отремонтировали скамейки, туалеты, установили беседки с навесом, завезли новый песок. Мэр отметил, что здесь должны своевременно убирать мусор и следить за безопасностью людей.

«Обсуждая организацию летнего отдыха, было озвучено предложение на правой стороне берега посеять газонную траву, так как песок из-за склона опускается в воду», — сообщает пресс-служба мэрии.

Кроме того, как отметил Андрей Гришин, на сегодняшний день раздевалки, туалеты, скамейки и урны оборудованы на всех пензенских пляжах.

Напомним, ранее сообщалось, что в Пензе — пять зон отдыха (все они — в аренде у частного инвестора) и пляж на ГПЗ-24.