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Кувайцев предложил посеять газонную траву в зоне отдыха у горбольницы

20 мая в 12:05 450 просмотров

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев 20 мая вместе с начальником городского управления ЖКХ Андреем Гришиным осмотрел зону отдыха у горбольницы № 6.

Здесь покрасили раздевалки, отремонтировали скамейки, туалеты, установили беседки с навесом, завезли новый песок. Мэр отметил, что здесь должны своевременно убирать мусор и следить за безопасностью людей.

«Обсуждая организацию летнего отдыха, было озвучено предложение на правой стороне берега посеять газонную траву, так как песок из-за склона опускается в воду», — сообщает пресс-служба мэрии.

Кроме того, как отметил Андрей Гришин, на сегодняшний день раздевалки, туалеты, скамейки и урны оборудованы на всех пензенских пляжах.

Напомним, ранее сообщалось, что в Пензе — пять зон отдыха (все они — в аренде у частного инвестора) и пляж на ГПЗ-24.


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