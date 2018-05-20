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В Пензе приступят к разработке программы по переселению из ветхого жилья

20 мая в 13:44 360 просмотров
, признанного таким после 1 января 2012 года. Она рассчитана на 2019−2023 годы.

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В Пензенской области приступят к разработке программы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья, признанного таким после 1 января 2012 года. Она рассчитана на 2019−2023 годы.

Постановление об утверждении порядка разработки программы проходит антикоррупционную экспертизу. Отмечается, что в документе должен быть перечень муниципальных образований, где есть ветхое жилье, домов, подлежащих сносу и расселению, объемы финансирования с размерами субсидий для муниципалитетов.

«В программе принимают участие все муниципальные образования, имеющие на своей территории многоквартирные дома, признанные после 01 января 2012 года в установленном законодательством порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации», — отмечается в проекте постановления.

Областную программу по расселению из ветхого жилья должны принять после получения всех необходимых документов от муниципалитетов.


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