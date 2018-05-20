В Пензе отметят День полярника

«Спросите, причем тут Пенза, — я вам с легкостью отвечу, что Пенза — это родина многих известных выдающихся полярников, которым посвящен вот этот сквер. Мы планируем провести здесь торжественное мероприятие, в котором активное участие примет гимназия № 4, которую закончил почетный полярник Евгений Матвеевич Сюзюмов, ученый секретарь первой советской антарктической экспедиции», — рассказал Игорь Пантюшов председатель Пензенского отделения РГО.
Сын Евгения Сузюмова Алексей прислал в пензенское отделение Русского географического общества послание — его зачитают во время торжественного построения. На 21 мая по старому стилю выпадает день рождения уроженца Пензы, известного исследователя Арктики Лаврентия Загоскина. О нем расскажут подрастающему поколению. После небольшой концертной программы состоится церемония возложения цветов, сообщает «Экспресс».
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