В Пензе из разрушающегося дома на ул. Кулибина не все вывезли вещи

Как сообщает пресс-служба мэрии, он осмотрел периметр, поручив ускорить работы по возведению ограждения вокруг здания.

«Важно исключить попадание жителей, особенно детей, в опасную зону», — подчеркнул он.

Также мэр поручил проработать вопрос передачи прав собственности на помещения муниципалитету, чтобы можно было принимать меры по сносу.

Всего за предоставлением маневренного жилья обратились 96 человек. Дали свое согласие на переезд 56 жильцов, осматривают помещения — 25. Кроме того, на сегодняшний день личные вещи не вывезены из 76 комнат, в 40 из которых в последнее время никто не проживал, подчеркнули в горадминистрации.