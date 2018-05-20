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В Пензе в «Сурских зорях» проходят соревнования по мотокроссу

20 мая в 13:52 252 просмотра
, Чемпионата России и МФР по мотокроссу в Приволжском федеральном округе, а также Кубока России по кроссу на квадроциклах класса «500» (0+).

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В Пензе в «Сурских зорях» лучших определяют в рамках второго этапа Первенства России и МФР, Чемпионата России и МФР по мотокроссу в Приволжском федеральном округе, а также Кубока России по кроссу на квадроциклах класса «500» (0+).

Заезды продлятся до вечера. С подробным расписание можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Фото с места событий — Олега Сысоева. Большой фоторепортаж будет размещен на нашем сайте.

Фотография: Олега Сысоева

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