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, Чемпионата России и МФР по мотокроссу в Приволжском федеральном округе , а также Кубока России по кроссу на квадроциклах класса « 500» ( 0+)." data-title="В Пензе в «Сурских зорях» проходят соревнования по мотокроссу — Пенза-пресс, рунет за день">