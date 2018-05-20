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Пензенцы стали лучшими в командном зачете ЧР по мотокроссу в ПФО

20 мая в 20:06 222 просмотра
, Чемпионата России и МФР по мотокроссу в Приволжском федеральном округе, Кубка России по кроссу на квадроциклах класса «500».

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В Пензе в «Сурских зорях» вечером 20 мая подвели итоги второго дня второго тапа Первенства России и МФР, Чемпионата России и МФР по мотокроссу в Приволжском федеральном округе, Кубка России по кроссу на квадроциклах класса «500».

Как сообщил ИА «Пенза-Пресс» исполнительный директор региональной федерации мотоциклетного спорта Александр Ермолаев, по итогам соревнований первое место в командном зачете занял пензенский клуб «Сура», на втором месте — спортсмены из Башкортостана. Третьими стала команда, представляющая Пермский край.

В личном зачете в заезде мотоциклов с мощностью двигателя 125 куб. см. первое место завоевал Виталий Гусев (Челябинск), второе место — у Артемия Назарова (Пенза), третье — у Сергея Прытова (Пенза).

В классе мотоциклов с объемом двигателя 250 куб см лидером стал Александр Тонков (Челябинск), Максим Назаров (Пенза) — второй, третьим пришел Илья Рыжих (Пенза).

В Кубке России по кроссу на квадроциклах класса «500» победил Дмитрий Колчин (Моква), Олег Моргунов (Москва) — второй, Роман Хорев (Подольск)с — третий.

Фотография: фото и видео Евгений Хлуса

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