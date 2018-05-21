Пензенская область больше всех в ПФО сократила долг по зарплате

Половина регионов Приволжского федерального округа за месяц увеличила задолженность по зарплате, а Пензенская область уменьшила на 83%. Таковы данные Росстата за апрель.

В Мордовии задолженность выросла за месяц в 2,2 раза. В тройке «лидеров» также находятся Самарская область -увеличение на 16,1%, Пермский край — на 12,1%. Всего долгов стало больше в семи регионах из 14.

В оставшихся субъектах задолженность уменьшилась, здесь показатель лучше всего в Пензенской области (-83,3%). Незначительно отстает по объему снижения долга Башкирия (-83,2%).

При этом лидерами по объему задолженности по заработной плате среди регионов ПФО являются Чувашия (28,5 млн рублей), Кировская (19,9 млн рублей) и Саратовская (17,2 млн рублей) области.

В целом, задолженность субъектов ПФО по зарплате составила на 1 мая 2018 года 150,6 млн рублей, по сравнению с 1 апреля она сократилась на 19,4%.