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Пензенская область больше всех в ПФО сократила долг по зарплате

21 мая в 10:45 284 просмотра
, а Пензенская область уменьшила на 83%. Таковы данные Росстата за апрель.

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Половина регионов Приволжского федерального округа за месяц увеличила задолженность по зарплате, а Пензенская область уменьшила на 83%. Таковы данные Росстата за апрель.

В Мордовии задолженность выросла за месяц в 2,2 раза. В тройке «лидеров» также находятся Самарская область -увеличение на 16,1%, Пермский край — на 12,1%. Всего долгов стало больше в семи регионах из 14.

В оставшихся субъектах задолженность уменьшилась, здесь показатель лучше всего в Пензенской области (-83,3%). Незначительно отстает по объему снижения долга Башкирия (-83,2%).

При этом лидерами по объему задолженности по заработной плате среди регионов ПФО являются Чувашия (28,5 млн рублей), Кировская (19,9 млн рублей) и Саратовская (17,2 млн рублей) области.

В целом, задолженность субъектов ПФО по зарплате составила на 1 мая 2018 года 150,6 млн рублей, по сравнению с 1 апреля она сократилась на 19,4%.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8-1892312/

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