Пензенский заключенный с подругой выманивал у пенсионерок деньги

В пресс-службе областного суда сообщили, что мужчина, отбывая наказание в колонии, решил подзаработать. Он привлек к делу свою знакомую. Вместе они придумали план.

Первой жертвой стала пенсионерка. Мужчина позвонил ей и прикинулся внуком. Пензячка поверила, что у «родственника» проблемы и ему нужны деньги. Заключенный пояснил, что деньги заберет его возлюбленная. В итоге женщина отдала мошеннице 25 тысяч рублей, из которых 23 тысячи девушка перевела по указанию знакомого на телефонные номера, а остальное забрала себе.

Подобным образом они обманули еще двух пенсионерок, выманив у одной 10 тысяч, у второй — 14 тысяч.

Когда парочка решила обмануть еще одну жертву, план разрушился. Они рассказали женщине о том, что ее племянник якобы избил девушку и для урегулирования ситуации ему нужны 14 тысяч рублей, пензячка была готова отдать деньги, но потом позвонила родственнику и узнала, что ничего подобного не было. При встрече она сказала мошеннице, что знает об обмане, та убежала, но в этот же день ее задержала полиция.

В результате мужчине назначили четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Он подал апелляцию, но она была оставлена без удовлетворения.

Женщине назначили два года условно. Помимо этого, злоумышленники должны возместить ущерб двум потерпевшим, которые подали иски.

Заключенный подал апелляционную жалобу, которая осталась без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.