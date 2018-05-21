Белозерцев: Мы заинтересованы в формировании уникального имиджа региона

Стороны обсудили разработку и продвижение комплексного бренда Пензенской области, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Мы пытаемся продвигать регион, обобщать материал, выходить на федеральный уровень, запустили новый сайт, в том числе — на других языках. Хотим, чтобы люди больше узнавали о жизни региона, его культуре и истории», — сказал губернатор.

Андрей Лапшов подчеркнул, что Пенза имеет для него особое значение, так как это его родной город.

«Как члену землячества мне особенно приятно говорить об этом, с Пензой связано много воспоминаний. Находясь в Москве, я чувствую сопричастность», — отметил он.

Руководитель коммуникационной группы обозначил направления работы по продвижению региона и остановился на конкретных шагах и мероприятиях.

«Мы два года активно занимаемся темой брендирования регионов, и что касается Пензы, то я готов по максимуму работать над этим проектом», — подчеркнул Андрей Лапшов.

Он также рассказал о проекте эколого-познавательного туризма «Зеленое кольцо России», который объединяет разные регионы страны. Его цель — стимулирование развития внутреннего туризма, формирование современного внутреннего турпродукта.

Иван Белозерцев положительно оценил миссию проекта и дал поручение подготовить перечень объектов региона для включения в данный маршрут.

Во встрече также принял участие управляющий партнер группы Stas Marketing Андрей Стась. Он сообщил о ряде реализованных проектов в сфере территориального маркетинга — разработке брендов Мурманска, Ульяновской области.

Отдельно он остановился на технологиях маркетинга территорий и результатах данной работы.

«Эффект инструментов брэндинга по решению задач — это развитие туризма, привлечение инвестиций. Правильно спроектированный территориальный бренд позволяет правильно выстраивать внутреннюю работу с жителями в части повышения их вовлеченности в развитие территорий, формированию мотивации. Пензенская область относится к регионам, которым есть что сказать. У вас есть капитал бренда, который связан с историческими событиями, персонажами, предприятиями и отраслями. Но эта история не доведена до целевых аудиторий», — добавил Андрей Стась.

В завершение встречи губернатор выразил намерение более детально рассмотреть предложение по поводу разработки бренда Пензенской области.

«Мы заинтересованы в формировании уникального имиджа региона, определенного образа, который будет отличать область от других субъектов», — сказал он.