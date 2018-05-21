На набережной Города Спутника появится большая детская зона

На набережной в любое время года можно увидеть большое количество семей, но если зимой развлечений больше — катки, горки, лыжная трасса, летом возможностей для отдыха становится меньше.



Однако набережная Спутника — социальный проект компании-застройщика, а потому было принято решение выделить зону, в которой семьи с маленькими детьми смогут проводить время весело и интересно. «Термодом» тщательно подошел к разработке проекта.



«Мы уверены, что самое важное качество, которым должна обладать детская зона, — безопасность, так что уделили этому огромное внимание», — пояснил первый заместитель генерального директора ООО ПКФ «Термодом» Ильяс Ибрагимов.



Детская зона площадью чуть меньше одного гектара будет начинаться справа от главного входа в парк Спутника и заканчиваться у свадебной зоны. Она расположена вдоль дороги, поэтому перед началом обустройства набережная будет огорожена, чтобы малыши не могли случайно выбежать на проезжую часть. Территорию отделят и от центрального бульвара, установят небольшой забор.



Детская зона будет разделена на несколько площадок. Согласно проекту, там появится крытая территория для проведения детских праздников. Ее отграничат от остальной территории, установят небольшую сцену. На этой площадке можно будет устраивать веселые мероприятия в любую погоду.



Для родителей предусмотрены скамейки, в жаркое время они смогут отдохнуть в аэрарии. Он представляет собой террасу, защищенную от прямых солнечных лучей и ветра, для дозированного приема воздушных ванн. Подобные сооружения обычно устанавливают в курортных городах. Аэрарий Спутника будет иметь необычный дизайн с сочными летними красками.



Для детей появится игровые комплексы, аттракционы, отдельно выделена площадка для игры в настольный теннис. Практически все оборудование не типовое, создано по индивидуальному дизайну. Покрытие для игровой зоны выполнят из резиновой крошки.



Также в детской зоне разместятся киоски быстрого питания, будут продаваться мороженое, сладкая вата, напитки, игрушки и товары для творчества.



Таким образом, здесь будет все необходимое для отдыха семей с детьми. Однако на этом развитие набережной не завершится.



«Термодом» разработал масштабный проект, насыщенный разными объектами инфраструктуры, чтобы жители Спутника гордились своей набережной, проводили время интересно и с пользой. Мы ставим высокую планку и уверены, что наша набережная сможет претендовать на звание лучшей набережной России, а может даже, и Европы", — добавил Ильяс Ибрагимов.