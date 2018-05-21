На 76-м году жизни после тяжелой болезни скончалась первый председатель Арбитражного суда Пензенской области Инна Фомина.

«Коллектив Арбитражного суда Пензенской области выражает глубокие соболезнования родным и близким Инны Владимировны. Она была профессионалом своего дела, высококвалифицированным судьей, ответственным и справедливым руководителем, добрым, отзывчивым, искренним человеком.

Инна Фомина родилась 31 декабря 1941 года в городе Пензе. В 1968 году окончила Всесоюзный юридический заочный институт (Куйбышевский филиал) по специальности «правоведение». Трудовую деятельность начала в 1959 году техническим секретарем в Госарбитраже при Пензенском облисполкоме. С 1992 года — председатель Арбитражного суда Пензенской области. В этой должности Инна Владимировна пребывала до ухода в отставку в 2007 году.

В 1992 году ей присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации», в 1999 году награждена орденом Почета, в 2006 году — орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, в 2007 году — медалью «За заслуги перед судебной системой Российской Федерации» II степени», — говорится в некрологе.

Прощание с Инной Фоминой состоится 22 мая в ДК им. Кирова (г. Пенза, ул. Ленина, 11а) с 10.00 до 12.00. Похороны пройдут на Новозападном кладбище.