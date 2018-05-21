Иван Белозерцев проверил качество ремонта дороги в Пензенском районе

Капитальный ремонт автомобильной дороги, соединяющей Пензу с Шемышейкой и Лопатино, предусматривает устройство выравнивающего слоя, ремонт обочин, семи съездов и двух автобусных остановок. По словам представителей подрядной организации, работы будут выполнены как минимум на две недели раньше даты, назначенной контрактом, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Сегодня особое внимание необходимо уделять качеству битума, поскольку от этого зависит долгосрочность асфальтового покрытия. В этом году, как и в прошедшем, мы выделили большие суммы на реконструкцию пензенских дорог. Наша обязанность — добиться эффективного расходования этих средств — обеспечения качества исполнения работ, как с помощью выездных дорожных лабораторий, так и общественного контроля», — пояснил Иван Белозерцев.

Также глава региона обратил внимание на проблему уборки придорожных территорий от строительного мусора после завершения реконструкции автомагистралей.

«Важно, чтобы подрядная организация не только обеспечивала в срок качественное выполнение ремонтных работ на дорожных объектах, но и наводила после их завершения порядок на своих участках. Это должно входить в обязательные условия контракта. Культуру проведения ремонта автотранспортных объектов надо повышать», — подчеркнул он.