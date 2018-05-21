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Иван Белозерцев проверил качество ремонта дороги в Пензенском районе

21 мая в 12:36 200 просмотров
«Безопасные и качественные дороги».

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев осмотрел ход ремонта участка автотрассы по программе «Безопасные и качественные дороги».

Капитальный ремонт автомобильной дороги, соединяющей Пензу с Шемышейкой и Лопатино, предусматривает устройство выравнивающего слоя, ремонт обочин, семи съездов и двух автобусных остановок. По словам представителей подрядной организации, работы будут выполнены как минимум на две недели раньше даты, назначенной контрактом, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Сегодня особое внимание необходимо уделять качеству битума, поскольку от этого зависит долгосрочность асфальтового покрытия. В этом году, как и в прошедшем, мы выделили большие суммы на реконструкцию пензенских дорог. Наша обязанность — добиться эффективного расходования этих средств — обеспечения качества исполнения работ, как с помощью выездных дорожных лабораторий, так и общественного контроля», — пояснил Иван Белозерцев.

Также глава региона обратил внимание на проблему уборки придорожных территорий от строительного мусора после завершения реконструкции автомагистралей.

«Важно, чтобы подрядная организация не только обеспечивала в срок качественное выполнение ремонтных работ на дорожных объектах, но и наводила после их завершения порядок на своих участках. Это должно входить в обязательные условия контракта. Культуру проведения ремонта автотранспортных объектов надо повышать», — подчеркнул он.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/stroitelstvo-i-rekonstruktsiya/84894/

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