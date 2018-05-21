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В Пензенской области на ремонт плотин направят более 100 млн руб

21 мая в 13:19 98 просмотров
«Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области на 2014 — 2020 годы». Согласно ему, в ближайшие три года капитально отремонтируют восемь водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений (ГТС).

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На сайте правительства региона появился документ о внесении изменений в госпрограмму «Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области на 2014 — 2020 годы». Согласно ему, в ближайшие три года капитально отремонтируют восемь водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений (ГТС).

В 2018 году начнется ремонт ГТС пруда на ручье Королейка (находится северо-западнее города Белинский). В этом году на это направят 5 585 500 рублей, в 2019-м — 15 454 800 рублей.

Капремонт ГТС водохранилища на реке Пизяевка в селе Кандиевка Башмаковского района обойдется в 13 972 300 рублей. Ремонт будет производиться в 2018 году.

Остальные гидротехнические сооружения будут отремонтированы позже — в 2019—2020 годах. Так, в следующем году начнут приводить в порядок узел ГТВ пруда «Гольцовский» (поселок Лунино), за два года на это потратят 17 324 900 рублей. Капремонт русловой плотины на реке Машня (поселок Земетчино) обойдется в 15 038 400 рублей.

В 2020 году отремонтируют узел ГТС пруда на реке Шелдаис Спасского района (4 634 500 рублей), пруда на реке Труев в поселке Евлашево Кузнецкого района (14 153 600 рублей), водохранилища на реке Грязнуха в 6,3 юго-восточнее села Тимирязево Башмаковского района (14 245 100 рублей), а также узла ГТС пруда на балке Моровой Овраг в 2,6 км северо-восточнее села Крюково Белинского района (4 634 500 рублей).

Всего на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений за три года направят более 24 000 000 рублей: в 2018 — 10 500 000 рублей, в 2019 и 2020 — по 7 000 000 рублей.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D1%88%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-921313/

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