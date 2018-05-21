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Губернатор встретится с гендиректором фонда развития моногородов

21 мая в 13:09 132 просмотра
, который пройдет 24−26 мая в Санкт Петербурге.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев намерен принять участие в международном экономическом форуме посвященном развитию моногородов, который пройдет 24−26 мая в Санкт Петербурге.

Как сообщает пресс-служба фонда развития моногородов, в рамках форума руководитель организации Илья Кривогов планирует встретиться с Иваном Белозерцевым, а также с главами Ставропольского и Пермского края, Республики Карелия, Иркутской, Новгородской, Рязанской и Кировской областей.

Участники мероприятия обсудят текущую ситуацию с реализацией инвестиционных проектов, в которых фонд участвует на условиях софинансирования, а также перспективы сотрудничества в ходе новых инвестпроектов на территории монообразований.

«Недавно фонд развития моногородов совместно с Минэкономразвития, Минпромторгом и ведущими институтами развития представил региональным органам власти и бизнес-сообществу актуализированный перечень более чем из 90 мер поддержки различных инициатив, связанных с диверсификацией экономики в моногородах, с привлечением средств федерального бюджета. Мы заинтересованы в том, чтобы регионы использовали предоставленные возможности для повышения качества жизни в монопоселениях. Мы готовы к диалогу с представителями муниципалитетов и предпринимателями, которым требуется поддержка перспективных инициатив», — подчеркнул Илья Кривогов.


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