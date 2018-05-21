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Ожирение может возникнуть из-за домашней пыли — ученые

21 мая в 13:51 410 просмотров
, которые могут быть причиной ожирения. Об этом сообщает телеканал «360».

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Специалисты обнаружили в повседневных продуктах и окружающих предметах компоненты, которые могут быть причиной ожирения. Об этом сообщает телеканал «360».

Эти вещества — обезогены, они также содержатся в домашней пыли, могут программировать клетки человека и накапливать жир.

По мнению исследователей, обезогены способствуют накоплению жира двумя путями: они могут увеличить размер и число жировых клеток, а также способствуют замедлению процесса жиросжигания. Обезогены содержатся в пестицидах, бытовом пластике, антипиренах (огнеупорные покрытия), кухонной мебели, а также подсластителях.

Ученые отметили, что они также содержатся в продуктах питания, домашней пыли, посуде и химикатах. Поэтому исследователи рекомендуют покупать простые продукты (без длинного списка составляющих на упаковке), фрукты и овощи, выращенные без пестицидов, уменьшить использование пластика, и чаще проводить влажную уборку помещений.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-2799459/

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