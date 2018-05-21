Специалисты обнаружили в повседневных продуктах и окружающих предметах компоненты, которые могут быть причиной ожирения. Об этом сообщает телеканал «360».

Эти вещества — обезогены, они также содержатся в домашней пыли, могут программировать клетки человека и накапливать жир.

По мнению исследователей, обезогены способствуют накоплению жира двумя путями: они могут увеличить размер и число жировых клеток, а также способствуют замедлению процесса жиросжигания. Обезогены содержатся в пестицидах, бытовом пластике, антипиренах (огнеупорные покрытия), кухонной мебели, а также подсластителях.

Ученые отметили, что они также содержатся в продуктах питания, домашней пыли, посуде и химикатах. Поэтому исследователи рекомендуют покупать простые продукты (без длинного списка составляющих на упаковке), фрукты и овощи, выращенные без пестицидов, уменьшить использование пластика, и чаще проводить влажную уборку помещений.