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Пенза не вошла в рейтинг самых матерящихся городов

21 мая в 13:40 412 просмотров
Zoom Market составили рейтинг городов, где больше всего используют нецензурную лексику.

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Специалисты маркетингового агентства Zoom Market составили рейтинг городов, где больше всего используют нецензурную лексику.

Жителям городов от 18 до 54 лет задавали три вопроса: Вы ругаетесь матом? Как часто вы ругаетесь матом? Сегодня вы ругались матом? Исходя из полученных данных и был сформирован рейтинг. Всего в опросе приняли участие 3 000 человек.

Лидером рейтинга стала Пермь, в тройке самых матерящихся — Воронеж и Иваново. В топ-30 вошли Оренбург, Тамбов, Челябинск, Кемерово, Брянск, Ростов-на-Дону, Липецк, Саратов и др. Пензы в их числе не оказалось.

По мнению экспертов, на молодежь негативно влияют отечественные музыкальные группы, использующие мат в своих песнях и рост популярности видеороликов, содержащих ненормативную лексику.

Напомним, в России за использование нецензурной лексики в общественных местах положено административное наказание — штраф или даже арест до 15 суток.


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