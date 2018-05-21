Пенза не вошла в рейтинг самых матерящихся городов

Жителям городов от 18 до 54 лет задавали три вопроса: Вы ругаетесь матом? Как часто вы ругаетесь матом? Сегодня вы ругались матом? Исходя из полученных данных и был сформирован рейтинг. Всего в опросе приняли участие 3 000 человек.

Лидером рейтинга стала Пермь, в тройке самых матерящихся — Воронеж и Иваново. В топ-30 вошли Оренбург, Тамбов, Челябинск, Кемерово, Брянск, Ростов-на-Дону, Липецк, Саратов и др. Пензы в их числе не оказалось.

По мнению экспертов, на молодежь негативно влияют отечественные музыкальные группы, использующие мат в своих песнях и рост популярности видеороликов, содержащих ненормативную лексику.



Напомним, в России за использование нецензурной лексики в общественных местах положено административное наказание — штраф или даже арест до 15 суток.