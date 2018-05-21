Леонид Левин помог пензенцам с ремонтом дороги

К депутату Госдумы от Пензенской области Леониду Левину обратились жители Железнодорожного района с просьбой оказать помощь в ремонте дороги по улице Перекоп.

Жители рассказали, что дорожные службы не всегда обращают внимания на районы с частной застройкой. Некоторые улицы годами не видели ремонта.

Депутат внимательно отнесся к проблеме. Были проведены переговоры с главой администрации района, направлен запрос в департамент ЖКХ Пензы, сообщили в общественной приемной депутата.

В мае руководитель департамента ЖКХ сообщил Леониду Левину о том, что по улице Перекоп на участке дороги от улицы Луговая до улицы Перовской планируется полная замена верхнего слоя асфальта. Ремонт будет произведен в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».