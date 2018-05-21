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«Jazz May Penza» вошел в топ-10 культурных событий страны

21 мая в 14:41 326 просмотров
«Jazz May Penza» (6+) вошел в десятку самых популярных культурных и этнографических событий и фестивалей России у туристов в мае. Таковы данные аналитического агентства «ТурСтат».

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Фестиваль «Jazz May Penza» (6+) вошел в десятку самых популярных культурных и этнографических событий и фестивалей России у туристов в мае. Таковы данные аналитического агентства «ТурСтат».

Помимо «Jazz May Penza», в топ вошли фестивали «Мелиховская весна» в Московской области, Ганзейская неделя в Великом Новгороде, «Тульский заиграй», «Сиреневый рай» в Липецкой области, кинофестиваль в Чебоксарах, «Джаз Май» в Пензе, «Дикий пион» в Ульяновской области, Праздник цветения пиона в Алтайском крае, «Закруткинская весна» в Ростовской области и «Верхотурские Троицкие гулянья» в Свердловской области.

Напомним, фестиваль проходил в этом году уже в восьмой раз. Его гостями, в частности, стали скрипач Алексей Айги, группа Moshchеe, известный американский вокалист ДжейДи Уолтер.

Рейтинг культурных фестивалей представлен по результатам анализа уникальности и посещаемости майских событий, отметили в «ТурСтате».

Фотография: фото Андрея Романова

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