«Jazz May Penza» вошел в топ-10 культурных событий страны

Фестиваль «Jazz May Penza» (6+) вошел в десятку самых популярных культурных и этнографических событий и фестивалей России у туристов в мае. Таковы данные аналитического агентства «ТурСтат».

Помимо «Jazz May Penza», в топ вошли фестивали «Мелиховская весна» в Московской области, Ганзейская неделя в Великом Новгороде, «Тульский заиграй», «Сиреневый рай» в Липецкой области, кинофестиваль в Чебоксарах, «Джаз Май» в Пензе, «Дикий пион» в Ульяновской области, Праздник цветения пиона в Алтайском крае, «Закруткинская весна» в Ростовской области и «Верхотурские Троицкие гулянья» в Свердловской области.

Напомним, фестиваль проходил в этом году уже в восьмой раз. Его гостями, в частности, стали скрипач Алексей Айги, группа Moshchеe, известный американский вокалист ДжейДи Уолтер.

Рейтинг культурных фестивалей представлен по результатам анализа уникальности и посещаемости майских событий, отметили в «ТурСтате».