Алексей Чадов не поделил девушку с братом

По сюжету новых серий, чтобы не делить кабину с бывшей девушкой Полиной Овечкиной (Наталья Бардо), Алексей Кулагин (Алексей Чадов) становится частным пилотом поп-звезды Карины. На замену своенравному летчику приходит его младший брат Саша (Макар Запорожский), который готов не только сменить ненавистного родственника, но и стать соперником Кулагина в борьбе за сердце Полины.

Алексей Чадов (Кулагин): «Герои соперничают и конфликтуют с детства, как это часто бывает в жизни. И в нашем сериале будет продемонстрирован весь эмоциональный спектр таких взаимоотношений — от драк до примирений. И все это ради одной женщины. Хотя я считаю, что отношения между братьями — это святое, и ни одна девушка не должна вмешиваться в них».

На съемках Алексей вспоминал и своего родного брата — актера Андрея Чадова: «Я думаю, если бы он снимался со мной в сериале, играть ничего не пришлось бы».

Похвастаться старшим братом (актер Кирилл Запорожский) может и Макар Запорожский: «Конечно, и мы в детстве конфликтовали. Зато сейчас стараемся чаще обниматься и говорить друг другу приятные слова.

На площадке все подмечали внешнее сходство экранных братьев. «Мне кажется, меня и взяли в сериал потому, что я чуть- чуть похож на Чадова. Вот только нос у меня побольше», — шутил Макар. На этом сходство актеров не заканчивается — Макар, как и Алексей, тоже может гордиться дядей-пилотом: «У меня все семейство так или иначе связано с воздушным пространством. Мой дедушка во время войны перегонял самолеты с Аляски, бабушка — метеоролог, а папа с братом могут сутки проводить за авиасимулятором и знают все марки самолетов».

Во втором сезоне герой Алексея Чадова обзаведется не только братом, но и новым шефом — поп-певицей Кариной в исполнении Алены Савастовой («Диггеры»). К слову, петь предстоит и самому Алексею, который и в жизни не раз удивлял поклонников, записывая собственные треки и снимая клипы.

«В планах сделать что-то новое, но пока в приоритете кино — до Нового года у меня очень плотный съемочный график», — рассказал он.

А пока актер обратился к режиссеру с предложением продемонстрировать навыки игры на гитаре и готовится спеть в сериале хит группы «Браво» в караоке-клубе: «Существует не так много песен, которые мне нравятся в караоке-исполнении. Например, «Рюмка водки на столе», могу что-то выбрать из репертуара Цоя. Поскольку я меломан, слушаю разную музыку, а в последнее время в настроение попадает Metallica».