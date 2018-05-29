Битва фитнес-клубов. Где самый дешевый абонемент в Пензе

Для сравнения мы взяли стоимость безлимитного посещения на год. При анализе мы опирались на данные официальных сайтов фитнес-клубов и информацию от администраторов.

Самым дешевым фитнес-клубом из подборки оказался Fit Up, который находится во дворце спорта «Буртасы» на проспекте Строителей и на улице Ульяновской. Стоимость годового абонемента там — 7000 рублей. Как пояснила по телефону администратор клуба: сейчас действует скидка, когда ее действие закончится — неизвестно. Обычная цена равна 9000 рублей. Причем в стоимость абонемента, кроме тренажерного зала, входит и посещение бассейна (он есть только в «Буртасах») — 60 раз в год.

Цены актуальны на 21.05.2018 г.

На втором месте оказался Alex Fitness. Здесь владельцам клубных карт предлагают занятия в тренажерном зале, зоне аэробных тренировок, групповые занятия и парные хамам. В Пензе клуб расположен в двух точках города: на улице Московской — там абонемент на год стоит 7565 рублей, и на 1-ом Онежском проезде — 7225 рублей.

Стоит отметить, что стоимость абонементов в Alex Fitness отличается, если покупать на сайте и непосредственно в клубе. Об этом по телефону рассказала администратор. Причем, когда мы смотрели цену в центральном клубе утром, она была 7565 рублей, к обеду стала 8455 рублей. Если же купить абонемент на месте, он обойдется в 7900 рублей. Девушка также любезно предоставила промо-код, который снижает стоимость абонемента, купленного он-лайн, на целую 1000 рублей.

Ценовая политика в зависимости от месторасположения отличается и в самом большом по охвату фитнес-клубе UNI-Gym, который расположен сразу в четырех точках города: на ул. Терновского, Московской, Окружной и проспекте Победы. Здесь предлагают различные варианты годовых абонементов, для сравнения мы взяли стоимость занятий в тренажерном зале вместе с фитнесом. Скидки клуб предоставляет школьникам, студентам и пенсионерам. Сэкономить можно и посещая занятия в определенные часы, однако подобное предложение действует только в фитнес-клубе на улице Окружной. Так, безлимитное посещение утром, с 7.00 до 9.00, обойдется всего в 3000 рублей, а вечером, с 20.00 до 23.00, — в 5300 рублей.

В фитнес-центре «Атлетика» на ул. Кирова занятия проходят в тренажерном зале, есть кардиозона и залы аэробики. Полный абонемент стоит 15000 рублей. Также есть дневной абонемент с 8.00 до 17.00, его стоимость — 13000 рублей. Дешевле занятия в этом фитнес-центре для студентов и тех, кто хочет посещать зал по выходным.

В «Энигма-Сура» на ул. Калинина вместо обычных 20900 рублей предлагают 15% скидку. Воспользоваться услугами этого фитнес-клуба, заключив договор в течение летнего сезона, можно за 17700 рублей. Для владельцев клубных карт работают тренажерный зал, зона кардиотренировок, зал единоборств, групповые занятия, бассейн, сауна и хамам.

Самый дорогой безлимитный полный абонемент — 19000 рублей — в спортивном клубе «Стайер». Он находится на улицах Суворова и Металлистов. Там же есть возможность посещения тренажерного зала днем, занятия в будни с 7.00 до 16.00 и в выходные с 9.00 до 16.00 обойдутся в 14000 рублей. Клубная карта дает скидки на другие услуги клуба — солярий и занятия с персональным тренером.

В преддверии летнего сезона часто фитнес-клубы предлагают своим посетителям скидки на клубные карты. Однако цену лучше всегда уточнять по телефону, потому что на сайтах информации либо нет, либо она оказывается неактуальной, как в случае с Fit Up.

Во всех клубах занятия с тренером оплачиваются отдельно и в стоимость абонемента не входят.