За рубежом будут продвигать бренд «Сделано в Пензенской области»
В Пензе волонтеры спасли упавшую в колодец собаку. ВИДЕО
Мотокросс в «Сурских зорях»
Рецензия на книгу «Мечтай осторожнее»
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе Олимпийскую аллею будут обрабатывать от клещей ночью
В Пензе не нашли виновных в отсутствии разметки на дорогах
В Пензенской области молодые швеи получат дополнительные выплаты
В Пензе состоится агровыставка «День Поля»
Леонид Левин помог пензенцам с ремонтом дороги
В Пензе молодые семьи смогут узнать, как получить жилье
Пенза не вошла в рейтинг самых матерящихся городов
В Пензенской области на ремонт плотин направят более 100 млн руб
Иван Белозерцев проверил качество ремонта дороги в Пензенском районе
Скончалась первый председатель Арбитражного суда Пензенской области Инна Фомина

В Пензе стало больше людей среднего класса

21 мая в 15:16 306 просмотров
, сколько в городах людей среднего класса. В Пензе эта цифра выросла за последние три года.

" data-title="В Пензе стало больше людей среднего класса — Пенза-пресс, рунет за день">

Финансовый университет при правительстве РФ посчитал, сколько в городах людей среднего класса. В Пензе эта цифра выросла за последние три года.

Чтобы понять, к какому классу относятся жители, им предлагали оценить собственный уровень благополучия по следующей шкале:

1) денег с трудом хватает на питание;
2) питаюсь хорошо, могу приобрести предметы первой необходимости;
3) могу купить крупную бытовую технику, но не новый автомобиль;
4) могу купить новый автомобиль, но не квартиру;
5) могу купить квартиру или новый дом.

При этом только два последних утверждения соотносятся со средним классом.

В январе-мае 2018 года о том, что могут купить машину или квартиру, сообщили 11% жителей Пензы. В прошлом году их было 10%, а в 2016-м — 8%. Для сравнения, в других столицах ПФО наблюдается следующая картина:

А вот число самых бедных в Пензе с прошлого года не изменилось и составило 17%, в 2016-м таковыми себя считали 16%. Меньше всего бедных среди столиц ПФО, в которых проводился опрос, — в Ижевске и Казани (по 11%), больше всего — в Нижнем Новгороде (18%).

В начале 2018 года наибольшая доля среднего класса отмечена в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Самаре и Хабаровске.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...