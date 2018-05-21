В Пензе стало больше людей среднего класса

Финансовый университет при правительстве РФ посчитал, сколько в городах людей среднего класса. В Пензе эта цифра выросла за последние три года.

Чтобы понять, к какому классу относятся жители, им предлагали оценить собственный уровень благополучия по следующей шкале:

1) денег с трудом хватает на питание;

2) питаюсь хорошо, могу приобрести предметы первой необходимости;

3) могу купить крупную бытовую технику, но не новый автомобиль;

4) могу купить новый автомобиль, но не квартиру;

5) могу купить квартиру или новый дом.

При этом только два последних утверждения соотносятся со средним классом.

В январе-мае 2018 года о том, что могут купить машину или квартиру, сообщили 11% жителей Пензы. В прошлом году их было 10%, а в 2016-м — 8%. Для сравнения, в других столицах ПФО наблюдается следующая картина:

А вот число самых бедных в Пензе с прошлого года не изменилось и составило 17%, в 2016-м таковыми себя считали 16%. Меньше всего бедных среди столиц ПФО, в которых проводился опрос, — в Ижевске и Казани (по 11%), больше всего — в Нижнем Новгороде (18%).

В начале 2018 года наибольшая доля среднего класса отмечена в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Самаре и Хабаровске.