В Пензе реорганизуют Дворец детского творчества

Пензенский дворец детского (юношеского) творчества ждет реорганизация. К нему присоединят дом детского творчества № 2.

Соответствующее постановление 21 мая подписал глава администрации города Виктор Кувайцев.

В связи с реорганизацией управлению образования Пензы поручили предупредить директора дома детского творчества № 2 о предстоящем увольнении по сокращению штата работников.

Мероприятия по реорганизации будут производиться за счет бюджета.

Дом детского творчества № 2 находится на ул. Калинина, 111б. В нем находятся филиалы трех подростковых клубов: «Радуга», «Восход», «Орленок». Дворец детского творчества располагается на ул. Бекешской, 14. В нем работают отделы физкультурно-спортивной работы, творческого, патриотического развития и др.