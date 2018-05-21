В Пензе реорганизуют Дворец детского творчества

Соответствующее постановление 21 мая подписал глава администрации города Виктор Кувайцев.
В связи с реорганизацией управлению образования Пензы поручили предупредить директора дома детского творчества № 2 о предстоящем увольнении по сокращению штата работников.
Мероприятия по реорганизации будут производиться за счет бюджета.
Дом детского творчества № 2 находится на ул. Калинина, 111б. В нем находятся филиалы трех подростковых клубов: «Радуга», «Восход», «Орленок». Дворец детского творчества располагается на ул. Бекешской, 14. В нем работают отделы физкультурно-спортивной работы, творческого, патриотического развития и др.