В Пензенской области молодые швеи получат дополнительные выплаты

В Пензенской области молодые швеи получат стимулирующие выплаты. В настоящее время от предприятий принимают документы для предоставления субсидий из регионального бюджета.

Стимулирующие выплаты будут выделены конструкторам, технологам, закройщикам, портным и операторам швейного оборудования до 30 лет. При этом специалисты должны трудиться в сфере легкой промышленности меньше двух лет, сообщили в пресс-службе регионального минпрома.

Уровень среднемесячной заработной платы за год должен быть не менее двух минимальных зарплат для Пензы и Заречного и не менее полутора — для остальных населенных пунктов.

Также предпринимателю возместят подоходный налог и все платежи в государственные внебюджетные фонды.