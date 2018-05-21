За рубежом будут продвигать бренд «Сделано в Пензенской области»
В Пензе волонтеры спасли упавшую в колодец собаку. ВИДЕО
Мотокросс в «Сурских зорях»
Рецензия на книгу «Мечтай осторожнее»
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе Олимпийскую аллею будут обрабатывать от клещей ночью
В Пензе не нашли виновных в отсутствии разметки на дорогах
В Пензе состоится агровыставка «День Поля»
В Пензе стало больше людей среднего класса
Леонид Левин помог пензенцам с ремонтом дороги
В Пензе молодые семьи смогут узнать, как получить жилье
Пенза не вошла в рейтинг самых матерящихся городов
В Пензенской области на ремонт плотин направят более 100 млн руб
Иван Белозерцев проверил качество ремонта дороги в Пензенском районе
Скончалась первый председатель Арбитражного суда Пензенской области Инна Фомина

В Пензенской области молодые швеи получат дополнительные выплаты

21 мая в 16:57 184 просмотра

В Пензенской области молодые швеи получат стимулирующие выплаты. В настоящее время от предприятий принимают документы для предоставления субсидий из регионального бюджета.

Стимулирующие выплаты будут выделены конструкторам, технологам, закройщикам, портным и операторам швейного оборудования до 30 лет. При этом специалисты должны трудиться в сфере легкой промышленности меньше двух лет, сообщили в пресс-службе регионального минпрома.

Уровень среднемесячной заработной платы за год должен быть не менее двух минимальных зарплат для Пензы и Заречного и не менее полутора — для остальных населенных пунктов.

Также предпринимателю возместят подоходный налог и все платежи в государственные внебюджетные фонды.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8-2448191/

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...