Ученые придумали способ сделать устройства МРТ дешевле и точнее

Благодаря технологии МРТ медики могут сделать послойные фотоснимки внутренних органов. Магнитное поле определяет степень насыщенности человеческого организма атомами водорода, которые изменяют ориентацию в градиентных полях. Вместо дорогостоящих магнитов специалисты предлагают применять небольшие алмазы, способные усиливать поляризацию в несколько сотен раз, а также улучшать контрастность изображения.

По мнению ученых, технология с использованием алмазов поможет сделать устройство МРТ меньше, что, в свою очередь, приведет к снижению его цены.