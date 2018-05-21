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Ученые придумали способ сделать устройства МРТ дешевле и точнее

21 мая в 17:29 154 просмотра
, сообщает Life.ru.

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Ученые предложили использовать в аппарате МРТ мелкие алмазы вместо дорогостоящих магнитов, сообщает Life.ru.

Благодаря технологии МРТ медики могут сделать послойные фотоснимки внутренних органов. Магнитное поле определяет степень насыщенности человеческого организма атомами водорода, которые изменяют ориентацию в градиентных полях. Вместо дорогостоящих магнитов специалисты предлагают применять небольшие алмазы, способные усиливать поляризацию в несколько сотен раз, а также улучшать контрастность изображения.

По мнению ученых, технология с использованием алмазов поможет сделать устройство МРТ меньше, что, в свою очередь, приведет к снижению его цены.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BC%D1%80%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F-2813909/

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