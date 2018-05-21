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Пензенцев на «Ночь музеев» познакомили с шедеврами русского авангарда (видео)

21 мая в 19:42 206 просмотров
«Ночь музеев-2018». Двери картинной галереи имени Савицкого, литературного и краеведческого музеев, Губернаторского дома, музея-заповедника «Тарханы» и других выставочных площадок региона были открыты для посетителей до полуночи.

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Тысячи пензенцев приняли участие во всероссийской акции «Ночь музеев-2018». Двери картинной галереи имени Савицкого, литературного и краеведческого музеев, Губернаторского дома, музея-заповедника «Тарханы» и других выставочных площадок региона были открыты для посетителей до полуночи.

Организаторы всероссийской акции «Ночи музеев» подготовили для пензенцев особые развлечения — тематические концерты, лекции, мастер-классы. Творческая встреча с актером драматического театра Василием Конопатиным состоялась в краеведческом музее. Там же прошли театрализованные экскурсии.

«Очень понравились восковые фигуры, посетили кунсткамеру, музей палеонтологии. Спасибо большое организаторам за предоставленную возможность», — сказала участница акции Екатерина Попова.

«Людям нравятся такие акции, им интересно, в обычные дни, к сожалению, они нечасто ходят в музеи», — отметила участница акции Екатерина Хамрина.

Залы картинной галереи имени Савицкого едва вместили всех желающих. Музей гордится собранием русского авангарда. Там хранится третья по значению коллекция в России. Шедевры из запасников галереи пензенцам показала заведующая экспозиционным отделом картинной галереи Нина Санталова.

«У них была сверхзадача — они отрекались от искусства, которое пропагандировали, любили. Они говорили: нет, это безвкусица, это плохо», — сказала она.

Концертная программа, беспроигрышная лотерея, танцевальный мастер-класс и все это рядом с предметами искусства. У гостей галереи была возможность создать собственные шедевры, семья Юсуповых не смогла ее упустить.

«Было очень интересно. Акция началась с мастер-класса. Мы всей семьей рисовали панд, четыре картины получилось, было очень интересно», — рассказала участница акции Елена Юсупова.

Регион присоединился к акции «Ночь музеев» в 12 раз. В 2018 году для гостей работали все известные музеи Пензы, Заречного, а также музей-заповедник «Тарханы», сообщает телеканал «Экспресс».


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