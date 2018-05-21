Акарицидную обработку Олимпийской аллеи планируют провести ночью (видео)

Олимпийскую аллею закроют для посетителей. В лесной зоне будут проводить акарицидную обработку. Однако горожанам она не должна доставить неудобства. Работы планируют провести в ночь с 22 на 23 мая.

В хорошую погоду и праздничные дни многие предпочитают проводить время на свежем воздухе. Но, как показывает практика, с прогулки можно вернуться не только с хорошим настроением, но и с клещами. С начала сезона после укусов членистоногих в медицинские учреждения региона обратились 239 человек, из них 76 — дети. В Пензе масштабная акарицидная обработка пройдет на Олимпийской аллее.

«Обработка будет проводиться сертифицированными средствами. Для распыления используется немецкое профессиональное оборудование, как раз для таких больших территорий», — рассказала коммерческий директор подрядной организации Людмила Куликова.

Чтобы противоклещевая обработка лесопарка причинила наименьший дискомфорт горожанам, ее проведут в ночь с 22 на 23 мая. Распылять реагенты будут с часа ночи до восьми утра. О том, что на территорию заходить нельзя, будут свидетельствовать сигнальные ленты.

«Химической обработке от клеща предшествует определенный комплекс мероприятия по расчистке территорий, вырубке мелколесья, сбору листвы, их выполняет МУП «Зеленое хозяйство», — рассказала директор ЦПКиО им Белинского Елена Савельева.

Для того, чтобы запах химикатов полностью улетучился, потребуется несколько часов. Для посещения зеленую зону вновь должны открыть к полудню среды. Олимпийская аллея — единственное место в городе, где используют противоклещевые препараты. Все остальные лесопарки Пензы не обрабатывают. Но, по словам специалистов, их также не оставят без внимания. Там будут косить траву, собирать опавшую листву и бороться с мелколесьем, сообщает телеканал «Экспресс».