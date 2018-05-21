В Пензе выбрали самый громкий автомобиль (видео)

В Пензе завершились соревнования по автозвуку. Самый громкий автомобиль выбирали почти из сотни претендентов. Среди участников оказались не только пензенцы, но и владельцы автомобильной экзотики из Саратова, Самары и Набережных Челнов.

Музыкальный слух, чувство меры и тонкий вкус — чтобы стать чемпионом по автозвуку, всего этого не нужно. Чем громче и мощнее, тем больше шансов на победу. Меряются децибелами, в основном, мужчины. Ирина Кондратюк решила доказать, что девушки тоже умеют быть громкими. Под капотом у ее старенькой «Лады» — мощное секретное оружие.

«Поставила розовый сабвуфер Hannibal 15. Все-таки я девочка, должна отличиться, поэтому решили обклеить таким цветом, чтобы было ярко. Думаю, мужчины мне поддадутся и доверят хотя бы третье место», — сказала она.

Ирину поддержали дочь Вероника и муж. Он и привил молодой маме любовь к автозвуку около трех лет назад. С тех пор она участвует и побеждает в соревнованиях. На них не бывает случайных людей. Энтузиасты вкладывают в свои автомобили миллионы рублей, часы свободного времени и бесчисленное количество энергии.

«Машиной владею с 2013 года, она была неприметная, обычная, черная. Заморочился, перекрасил, сами мешали, такого цвета ни у кого нет», — рассказал участник соревнований Владислав Владимиров.

Любой автомобиль можно превратить в ночной клуб на колесах. Но, чтобы победить в соревнованиях, придется серьезно потратиться. 80% успеха заключаются в дорогой музыкальной системе и ее правильной установке и только 20 — в настройке.

«У моего автомобиля кузов — седан. Многим не нравятся они, говорят, что на них невозможно добиться больших результатов, но я на собственном примере опроверг эти утверждения. Проектировали порядка четырех лет. Вложил в него миллион рублей, результатом стало звание чемпиона России в своем классе», — сказал организатор соревнований Роман Сидоров.

Участники отметили, что победа в соревнованиях по автозвуку — не главное. Призовой фонд невелик — около 60 тысяч рублей. Победители получили динамики, автомагнитолы и другие подарки от спонсоров, сообщает телеканал «Экспресс».