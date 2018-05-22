Иван Белозерцев осмотрел новую инвестплощадку в Пензенском районе

Как сообщает пресс-центр облправительства, компания реализует там проект по созданию свиноводческого комплекса на 280 тысяч голов, будет построено семь откормочных площадок на 40 000 голов каждая.

Иван Белозерцев отметил, что в свое время компания начала свое развитие именно в Пензенской области и сегодня продолжает здесь активную работу.

«Черкизово» вкладывает средства в развитие своего предприятия. В прошлом году мы заключили договор о строительстве новых площадок, и они свои слово держат — инвестируют средства в развитие свиноводства в нашем регионе. Президент Владимир Путин говорит о том, что наша страна должна быть обеспечена своим продуктом. На пензенской земле с вводом площадок мы решим эту задачу. Для нас это важно, так как это рабочие места, налоги и решение вопроса продовольственной безопасности", — сказал глава региона и добавил, что правительство области поддерживает это начинание и выполнило обязательства по соглашению, например, к новым подразделениям построена дорога.

По словам главы компании Игоря Бабаева, существенную роль при выборе площадки для расширения производства сыграла заинтересованность органов власти в поддержке инвесторов.

«Есть фраза «кадры решают все», и это действительно так: когда приезжаем в любую губернию, если губернатор сильный — мы с ним работаем. Черкизово по развитию свиноводства на ближайшие пять лет сделала ставку на Пензенскую область. Сегодня эксплуатация этих свинокомплексов подтверждает — лучшее, что есть в мировой практике, мы реализуем здесь», — заявил он и обратил внимание, что возведение объектов идет с опережением графика.

В результате реализации инвестпроекта будет создано порядка 100 рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 3,85 млрд рублей, отметили в пресс-центре.