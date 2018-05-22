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В России появится удостоверение личности для людей без гражданства

22 мая в 09:17 236 просмотров
, удостоверяющие личность. Об этом заявила замначальника главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова на совещании Общественного совета при ведомстве, сообщают «Известия».

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В России планируют выдавать новые документы, удостоверяющие личность. Об этом заявила замначальника главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова на совещании Общественного совета при ведомстве, сообщают «Известия».

Речь идет о бывших гражданах СССР, проживающих на территории России более 15 лет, людях, освобожденных из мест лишения свободы, а также о тех, кто прибыл в страну в детском возрасте, но не смог получить гражданство.

Законопроект МВД позволяет подавать заявление на гражданство не только по месту жительства, но и по месту пребывания.

По словам члена правительственной комиссии по миграционной политике Светланы Ганнушкиной, в удостоверение впишут основные данные о владельце, а также адрес его фактического проживания и вклеят фотографию. Новый документ впоследствии позволит претендовать на получение разрешения на временное проживание в России.


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