На ул. Антонова монтируют ливневую канализацию

Мэр Пензы Виктор Кувайцев проверил ход четвертого и пятого этапов реконструкции дороги на ул. Антонова.

Как сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на городское управление капитального строительства, в настоящее время в соответствии с контрактом убраны деревья вдоль дороги и проведена фрезеровка старого асфальтового покрытия. Сейчас ведется устройство ливневой канализации и поднятие горловин колодцев водопровода.

«Необходимо темп работ наращивать, чтобы в ближайшее время приступить к укладке выравнивающего слоя», — призвал Виктор Кувайцев.

Напомним, ранее сообщалось о том, что работы необходимо завершить к 15 октября.

В рамках двух этапов реконструкции будет обустроено двухполосное движение, тротуары, зеленая зона, парковка в районе завода, конечная остановка транспорта, наружное освещение, разметка, знаки дорожного движения, светофоры. Водоотведение с территории дороги планируется обеспечить в сети ливневой канализации.