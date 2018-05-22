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На ул. Антонова монтируют ливневую канализацию

22 мая в 09:20 364 просмотра

Мэр Пензы Виктор Кувайцев проверил ход четвертого и пятого этапов реконструкции дороги на ул. Антонова.

Как сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на городское управление капитального строительства, в настоящее время в соответствии с контрактом убраны деревья вдоль дороги и проведена фрезеровка старого асфальтового покрытия. Сейчас ведется устройство ливневой канализации и поднятие горловин колодцев водопровода.

«Необходимо темп работ наращивать, чтобы в ближайшее время приступить к укладке выравнивающего слоя», — призвал Виктор Кувайцев.

Напомним, ранее сообщалось о том, что работы необходимо завершить к 15 октября.

В рамках двух этапов реконструкции будет обустроено двухполосное движение, тротуары, зеленая зона, парковка в районе завода, конечная остановка транспорта, наружное освещение, разметка, знаки дорожного движения, светофоры. Водоотведение с территории дороги планируется обеспечить в сети ливневой канализации.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_derzhit_na_kontrole_rekonstruktsiyu_ulitsy_antonova99/

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