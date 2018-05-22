Финал «Умников и умниц Сурского края» проведет Юрий Вяземский

Финал игры начнется в 14.00 в студии ТРК «Экспресс». Девять победителей будут сражаться за право стоять на дорожке игры «Умники и умницы» на «Первом канале».
Перед началом игры в 12.30 в гимназии № 1 им.
Тема игры «Умники и умницы Сурского края» этого года — «Отечественная война 1812 года в истории и культуре России». За право участвовать в финале игры с участием Юрия Вяземского на региональном отборочном этапе игры боролись более 100 школьников из всех муниципалитетов области. В итоге 29 десятиклассников вышли в финал игры, девять из них стали победителями.