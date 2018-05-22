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Финал «Умников и умниц Сурского края» проведет Юрий Вяземский

22 мая в 09:33 224 просмотра
«Умники и умницы Сурского края» (0+). Игру проведет заведующий кафедрой мировой литературы и культуры факультета международной журналистики МГИМО, писатель, философ, автор и ведущий телевизионной игры «Умницы и умники» Юрий Вяземский.

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В Пензе 22 мая состоится финал игры «Умники и умницы Сурского края» (0+). Игру проведет заведующий кафедрой мировой литературы и культуры факультета международной журналистики МГИМО, писатель, философ, автор и ведущий телевизионной игры «Умницы и умники» Юрий Вяземский.

Финал игры начнется в 14.00 в студии ТРК «Экспресс». Девять победителей будут сражаться за право стоять на дорожке игры «Умники и умницы» на «Первом канале».

Перед началом игры в 12.30 в гимназии № 1 им. В. Г. Белинского пройдет круглый стол с участием победителей первого регионального этапа игры «Умники и умницы Сурского края» этого года, победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по истории, а также учителей.

Тема игры «Умники и умницы Сурского края» этого года — «Отечественная война 1812 года в истории и культуре России». За право участвовать в финале игры с участием Юрия Вяземского на региональном отборочном этапе игры боролись более 100 школьников из всех муниципалитетов области. В итоге 29 десятиклассников вышли в финал игры, девять из них стали победителями.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/obrazovanie/85193/

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