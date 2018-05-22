Белозерцев поручил обеспечить досуговый центр Алферьевки музинструментами

Как сообщает пресс-центр облправительства, это учреждение находится в центре населенного пункта и пользуется популярностью как у взрослых, так и у подростков. В здании базируются 14 клубов, которые за год посещают до шести тысяч человек.

Глава региона осмотрел библиотеку, а также зрительный, тренажерный и танцевальный залы, пообщался с юными спортсменами, художниками и певцами.

Реконструкция учреждения будет осуществляться за счет средств областного и частично муниципального бюджетов в рамках региональной госпрограммы «Развитие культуры и туризма Пензенской области на 2014−2020 годы». Планируется выполнить общестроительные и электромонтажные работы, отремонтировать системы водоснабжения, канализации и отопления, а также кровлю, зрительный и танцевальные залы, заменить полы и окна, обновить помещение библиотеки и фасад.

«Использовать надо при проведении ремонта современные строительные материалы. Приступить к работам нужно как можно раньше, чтобы до холодов запланированный ремонт завершить», — призвал Иван Белозерцев.

Он поручил привлечь к работе архитекторов, чтобы модернизировать интерьеры учреждения. В следующем году будут выделены средства по программе формирования комфортной среды на благоустройство прилегающей к культурному центру территории и оформление входной группы здания.

Также губернатор распорядился сформировать перечень музыкальных инструментов, которые требуются для работы клубов и детских кружков Алферьевского центра, и обеспечить досуговое заведение недостающим количеством инструментов.