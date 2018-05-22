Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман подал в отставку

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что уходит со своего поста. Объявление он сделал во время заседания Городской думы, сообщает РИА Новости.

«Поправки в устав Екатеринбурга в связи с отменой прямых выборов мэра — прямой обман жителей и предательство интересов города. Не стану в этом участвовать. Подал в отставку», — объяснил он свой поступок в Twitter.

Поправки в Устав Екатеринбурга в связи с отменой прямых выборов мэра — прямой обман жителей и предательство интересов города. Не стану в этом участвовать. Подал в отставку. — Евгений Ройзман ( @roizmangbn) 22 мая 2018 г.

Как сообщает РИА Новости, ранее Евгений Ройзман заявил, что не станет предлагать в повестку гордумы вопрос о внесении изменений в устав города, где была бы прописана отмена выборов главы Екатеринбурга.