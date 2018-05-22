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Двое пензенских влюбленных получили срок за наркотики

22 мая в 10:02 224 просмотра

В Пензенской области осудили молодого человека и его несовершеннолетнюю возлюбленную за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления СУ СКР, в августе 2017 года парень со своей несовершеннолетней девушкой решили подзаработать, они вступили в преступный сговор с неизвестным для того, чтобы распространять наркотики.

Неизвестный организовал доставку на территорию Пензенской области более одного килограмма наркотиков. Влюбленные забрали товар и погрузили в машину. По дороге их задержали полицейские. В результате наркотики изъяли.

Парню назначили четыре года и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Девушке — три года лишения свободы в воспитательной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.


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