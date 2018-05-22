В российских самолетах можно будет летать стоя

Российский лоукостер «Победа» оснастит салоны новых самолетов стоячими местами, если их сертифицируют и признают безопасными.

Представители авиалиний рассказали, что на данный момент рассматривают все возможные варианты повышения эффективности компании и увеличения количества дешевых билетов. Однако подробных комментариев насчет заказа стоячих кресел они давать не стали, сообщают РИА Новости.

В парке авиакомпании насчитывается 18 самолетов Boeing 737−800. К концу 2019 года «Победа» планирует увеличить их число до 30.

В апреле итальянский производитель кресел Aviointeriors разработал дизайн стоячих мест, чтобы повысить вместимость самолетов на 20%. Новую модель Skyrider 2.0 представили на форуме Aircraft Interiors Expo 2018 в Гамбурге.

По словам производителя, сиденья такого типа изобретены для обеспечения «ультравысокой плотности» в салоне и позволят сузить расстояние между рядами. Таким образом, стоячие кресла идеально подойдут для коротких перелетов и повысят доход авиакомпаний.