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В Пензе поймали забывчивого пенсионера, которого подозревают в краже

22 мая в 10:24 118 просмотров

Пензенские росгвардейцы задержали пожилого мужчину. Его подозревают в краже детских вещей.

Подозрительный случай произошел в одном из кафе на улице Урицкого. В помещение зашел мужчина и сказал бармену, что у него украли здесь кошелек. Однако сотрудник заведения пояснил, что не в курсе, так как только что заступил в смену, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области.

Когда гость ушел, бармен обнаружил, что из кафе пропал пакет с детскими вещами. Молодой человек нажал тревожную кнопку, на место прибыл наряд группы задержания вневедомственной охраны.

Росгвардейцы принялись патрулировать близлежащую территорию и нашли похожего по описанию мужчину. Им оказался 63-летний пенсионер, в баре его также узнали. Мужчина признался, что взял пакет, но не помнит, зачем и куда его потом дел.

Подозреваемого в краже задержали, полицейские разбираются в случившемся.

Фотография: фото пресс-службы управления Росгвардии по Пензенской области.

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