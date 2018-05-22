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Автоэкспедиция: Самая большая мечеть в России

22 мая в 10:41 62 просмотра
, ведущего рубрики «ТВ-тур» (16+) пензенского канала «Экспресс», стала махачкалинская Джума-мечеть — самая большая мечеть в России.

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23-м рекордным объектом путешествия Дениса Симонова, ведущего рубрики «ТВ-тур» (16+) пензенского канала «Экспресс», стала махачкалинская Джума-мечеть — самая большая мечеть в России.

Центральная Джума-мечеть Махачкалы «Юсуф Бей Джами», открытая в 1997 году, является главной мечетью столицы Республики Дагестан, самой большой мечетью на территории нашей страны и одной из самых больших мечетей в Европе. В настоящий момент (после реконструкции 2005 года) здание махачкалинской Джума-мечети способно одновременно вместить до 15000−17000 верующих. Для сравнения: московская соборная мечеть и грозненская мечеть «Сердце Чечни» вмещают по 10000 человек каждая.

При создании мечети «Юсуф Бей Джами» строители храма вдохновлялись примером прекрасной Голубой мечетью в Стамбуле. Но поскольку при отделке использовались изразцы светлых тонов, махачкалинская «младшая сестра» мечети Султанахмет получилась белоснежных, а не голубых тонов. Внутреннее пространство Джума-мечети, согласно традициям ислама, выполнено из узоров и кратких выдержек из Корана. А настоящим украшением и произведением искусства мечети «Юсуф Бей Джами» являются дамасские стеклянные люстры, привезенные из Сирии. Внешне же самая большая мечеть в России выглядит довольно скромно. Но, только до тех пор, пока не наступает вечер и Джума-мечеть не раскрашивается в переливающиеся цвета оригинальной ночной подсветки.

Всего команде пензенских путешественников предстоит посетить 25 рекордных мест России. Следите за ними в нашем разделе.

Фотография: фото Дениса Симонова

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