Некоторые семьи с ул. Кулибина, 10 не торопятся выезжать из санатория

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцуев в очередной раз проконтролировал подготовку маневренного фонда к переселению жителей улицы Кулибина, 10.

В настоящее время завершается подготовка всех помещений маневренного фонда: заканчивается косметический ремонт комнат, установка оборудования на общей кухне, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Примите действенные меры для того, чтобы в ближайшие дни закончить подготовку комнат и переселить жильцов аварийного дома, которые в настоящее время находятся в санатории Володарского», — нацелил руководство департамента ЖКХ города Пензы Виктор Кувайцев.

Мэр поручил еще раз проинформировать жителей, переселенных из аварийного дома, о том, что им необходимо переехать в маневренный фонд. Граждане продолжают жить в санатории в Ахунах.

«Есть семьи, у которых на руках — постановление о заселении, ключи от жилья, а они продолжают проживать в санатории, потому что там бесплатное питание и так далее. Это не дело», — подчеркнул Виктор Кувайцев.