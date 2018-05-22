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Ряд пензенских объектов по проекту «Безопасные и качественные дороги» сдадут раньше срока

22 мая в 11:25 362 просмотра
«Безопасные и качественные дороги». На ряде объектов работы идут с опережением календарного плана.

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В Пензенской области продолжается ремонт в рамках приоритетной программы «Безопасные и качественные дороги». На ряде объектов работы идут с опережением календарного плана.

В частности, подрядная организация приступила к устройству выравнивающего слоя на дороге «Подъезд к санаторию в Кичкилейке» протяженностью 5 км 200 метров. Уже выполнены работы по устранению деформации на дорожном полотне, проведена замена барьерного ограждения. Проводятся подготовительные работы по замене остановочного павильона, сообщает пресс-центр облправительства.

Кроме того, продолжаются работы по устройству выравнивающего слоя на автодороге «Пенза — Шемышейка — Лопатино». Подрядная организация выполнила фрезерование 6 км дороги, рабочие заменили барьерное ограждение. Параллельно с выравнивающим слоем ведутся работы по устройству основного слоя асфальтобетона.

На этих объектах работы ведутся с опережением графика, при благоприятной погоде их сдадут раньше срока.

В ближайшее время подрядчики приступят к ремонту дорог на ул. Ленина и Ленинский лесхоз в Богословке.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/stroitelstvo-i-rekonstruktsiya/85260/

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