Мэр Пензы обратил внимание на свалки в районе, где живут состоятельные люди

21 мая в администрации Пензы прошло аппаратное совещание. Мэр Виктор Кувайцев затронул проблемы, которые возникают в ходе реализации программы «Безопасные и качественные дороги», а также вопросы благоустройства территорий.

«Осуществляя восстановление асфальтового покрытия, в нашу задачу входит не только получить качественную улично-дорожную сеть. Мы должны сохранить дороги в нормативном состоянии на протяжении последующих лет. Для этого необходимо отводить ливневые воды с проезжей части. Но у нас это не всегда получается даже при наличии ливнеприемников. Пример тому — улица Строителей», — сказал глава администрации города и поручил директору МУП «Пензадормост» Юрию Парастаеву принять необходимые меры для решения проблемы.



Также Виктор Кувайцев поручил своему заместителю Юрию Ильину обязать подрядчиков параллельно с ремонтом дорог выполнять работы по благоустройству прилегающих к ним территорий.

«Нужно постоянно напоминать подрядчикам о необходимости качественно выполнять укладку асфальта, требования остаются неизменными, в противном случае, они будут нести затраты. И еще — ничего на потом оставлять нельзя. Мы с прошлого года недоделки, которые оставались, никак не исправим», — отметил градоначальник.

Обсуждая вопросы благоустройства, мэр дал задание главам администраций районов не сбавлять темпов по наведению порядка и вывозу мусора на подведомственных территориях, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Нужно предъявлять требования к управляющим компаниям, с людьми работать. Проверить, у всех ли в частном секторе заключены договоры на вывоз бытовых отходов. Есть в микрорайоне ГПЗ так называемое «Садовое кольцо» — здесь живут состоятельные люди. Контейнерных площадок там нет, договор на вывоз мусора не заключали, но при этом захламили прилегающую зеленую зону или просто бросают мусор в контейнеры соседних многоэтажек, проезжая мимо. И еще ряд состоятельных людей обращались с жалобами, что редко у них мусор вывозят. Оказывается, незаконно вывозят, нет договора. Может быть, кто-то не догадался или не успел, значит, нужно подсказать и помочь такие договоры составить. Тогда и свалок будет меньше», — заметил Виктор Кувайцев.

Обсуждая состояние благоустройства в центральной части города, Виктор Кувайцев поручил начальнику управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства Ольге Жовтяк обратить внимание предпринимателей на состояние входных групп их торговых объектов, которые необходимо привести в порядок.

«Нам нужен результат. В городе всегда должно быть чисто, тем более сейчас, когда мы готовимся к Дню России и Дню города», — сказал мэр.