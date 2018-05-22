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Покинет ли глава администрации Каменского района Константин Грошев свой пост?

22 мая в 12:04 504 просмотра

Как стало известно ИА «Пенза-Пресс», в ближайшее время глава администрации Каменского района Пензенской области может уйти с должности.

Об этом агентству сообщил источник в региональном правительстве.

«К Константину Грошеву возник ряд вопросов», — прокомментировал он.

Константин Николаевич Грошев родился в 1953 году, в с. Селитьба Кузнецкого района Пензенской области. Образование высшее. В 1985 году
окончил академию МВД СССР. С 1973 года находился на службе в органах Министерства внутренних дел ОВД Пензенской области, с 1987 года назначен на должность начальника ОВД по Каменскому району Пензенской области.

В апреле 2011 года стал главой администрации Каменского района Пензенской области. Является секретарем местного отделения партии
«Единая Россия».

Фотография: http://kamenka.pnzreg.ru/news/society/83095/

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