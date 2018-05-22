«Ростелеком» рассказал пензенским родителям о защите детей в интернете

«Ростелеком» рассказал о способах защиты ребенка от нежелательного контента в Сети на областном форуме советов отцов, который прошел в Пензе в средней школе № 77.

Мероприятие состоялось при поддержке регионального минобразования. В нем приняли участие родители учеников, педагоги-психологи и специалисты по социальной работе.

Участники форума узнали о возможностях сервиса «Родительский контроль», ознакомились с успешными наработками по защите детей в онлайн-среде и обсудили вопросы информационной безопасности.

«Родители заинтересованы оградить детей от негативной информации, но не всегда используют существующие для этого возможности. Для защиты от опасностей онлайн-среды взрослые могут использовать сервисы, позволяющие блокировать доступ к нежелательному контенту и видеть активности ребенка в социальных сетях», — отметил пресс-секретарь пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Макаров.

На секции участники мероприятия узнали об антивирусе Kaspersky Safe kids от «Лаборатории Касперского». Решение помогает родителям ограничить время, которое дети проводят за экраном устройства, закрыть доступ к нежелательным приложениям, сайтам и информации, получить информацию о публикациях в социальных сетях и быть в курсе, где находится ребенок.

Родители, приглашенные на форум, поделились собственным опытом контроля за безопасностью детей. Владимир Толушов рассказал, что в младших классах его сын носил умные часы с функцией GPS, которые позволяли отслеживать местонахождение ребенка. Сейчас он подрос и стал активным пользователем интернета, назрела необходимость в более надежной защите с помощью специальных программ.

Пользователи услуги «Домашний интернет» и пакетных предложений «Ростелекома» могут подключить сервис «Родительский контроль» от Лаборатории Касперского в личном кабинете или на сайте www.rt.ru.