Кузнецкая прокуратура заинтересовалась ямами на дорогах

В Кузнецке прокуратура совместно с работниками ГИБДД провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.

В результате выявили дефекты проезжей части: ямы и выбоины. Они затрудняют движение транспорта, а это влечет нарушение прав граждан в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, создает угрозу их жизни и здоровью, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Кроме того, установлено, что после окончания ремонтных работ водопроводных сетей зимой в некоторых местах не привели в надлежащее состояние дорожное полотно.

Чтобы устранить нарушения, прокурор Кузнецка внес представление директору управления жилищно-коммунального хозяйства города. Оно находится на рассмотрении.