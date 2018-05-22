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В Пензе начинается летний Wi-Fi сезон

22 мая в 12:51 244 просмотра
, когда востребованность услуги традиционно возрастает. Специалисты телеком-оператора «Дом.ru» проверили техническое состояние оборудования на всех открытых площадках: на улице Московской, на набережной, в Пензенском зоопарке и других популярных местах отдыха.

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В Пензе завершена подготовка общедоступной Wi-Fi сети к летнему сезону, когда востребованность услуги традиционно возрастает. Специалисты телеком-оператора «Дом.ru» проверили техническое состояние оборудования на всех открытых площадках: на улице Московской, на набережной, в Пензенском зоопарке и других популярных местах отдыха.

Бесплатный Wi-Fi от «Дом.ru» в Пензе работает в 150 точках, а во всех 56 городах присутствия компании сеть насчитывает около 18 000 локаций — это крупнейшая общественная Wi-Fi сеть в российских регионах. В 1-м квартале более 5 млн уникальных пользователей совершили 16 млн подключений к сети DOM.RU Wi-Fi. Наибольшей популярностью Wi-Fi пользовался в кафе и ресторанах, образовательных учреждениях и торговых центрах.

Скорость гостевого доступа в DOM.RU Wi-Fi составляет от 3 Мбит/c, а авторизованные клиенты «Дом.ru» могут пользоваться интернетом на максимально доступной скорости, достаточной для просмотра HD-видео, прослушивания музыки онлайн, совершения видеозвонков. Ближайшую точку всегда можно быстро найти в бесплатном мобильном приложении «Дом.ru Wi-Fi», доступном для iOS и Android.

В начале года сеть DOM.RU Wi-Fi, насчитывающая 1100 и 2900 хот-спотов соответственно, заработала в Санкт-Петербурге и Москве. В столице она функционирует в пределах Садового кольца, а в Санкт-Петербурге — в исторической части города.

«Общедоступная Wi-Fi сеть с комфортной скоростью интернета — важная составляющая инфраструктуры любого мегаполиса. Она создает комфортную среду для жителей и гостей города, помогая оставаться онлайн и получать доступ к необходимой информации. Мы продолжаем развивать нашу сеть, подключаем новые точки и модернизируем оборудование», — отметила директор пензенского филиала «Дом.ru» Ольга Антонова

Фотография: фото предоставлено пресс-службой Дом.ру

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